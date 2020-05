Gamers verwachten veel van de PlayStation 5, dus we mogen ook wat verwachtingen hebben bij de nieuwe controller. Een speakertje, microfoon en een touchpad is leuk en aardig, maar we verwachten ook wel iets nieuws van een controller die zelfs een geheel andere naam krijgt. Dit in plaats van simpelweg DualShock 5 genoemd te worden.

Er is een patent ingediend in Japan door Sony, die je hier eventueel kan nalezen, voor een controller met vingerafdrukscanner. Deze zou dan in plaats van diverse wachtwoorden gebruikt kunnen worden. Dus niet alleen voor het wachtwoord van jouw PlayStation account.

Het is natuurlijk wel zo dat de PlayStation 5 al bijna het daglicht zal zien, dus het is wat laat voor een patent als deze om nog in te dienen en te realiseren. Maar je weet maar nooit. De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat dit pas voor een volgende PlayStation controller is, of dat er niks mee gedaan wordt. Sony vraagt immers vaak zat patenten aan.