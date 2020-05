Je kan het jezelf zo gek niet bedenken of er bestaat een animeserie van. Zo ook over een voetbalcaptain genaamd Captain Tsubasa. Hier wellicht niet zo bekend, maar in Japan is dit al jaren een gevierde naam. Dit is echter de eerste keer dat wij hier een Captain Tsubasa game krijgen voorgeschoteld.

Om de aanloop naar deze game wat meer in de spotlights te zetten, geeft Bandai Namco daarom regelmatig wat nieuwe beelden vrij van de diverse personages en wat we op gameplay gebied mogen verwachten. Deze keer staat het jeugdteam van Senegal in de spotlights met diens twee sterspelers Ismail Senghor en Moussa Malick Diallo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions zou dit jaar nog moeten verschijnen.