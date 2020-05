Sony is druk aan de weg aan het timmeren qua patenten. In Japan dienden ze er één in voor een controller met een vingerafdrukscanner en in Amerika dienden ze er een in voor het door hen genoemde “In-game Information Platform”. Deze software zou jou bijvoorbeeld moeten vertellen hoe lang jij, afhankelijk van jouw speelstijl, over het volgende segment in een game zou (kunnen) doen.

Dit kan natuurlijk heel praktisch zijn. Als je bijvoorbeeld nog maar een half uurtje de tijd hebt, dan kan je besluiten om een bepaald segment niet te spelen als de game aangeeft dat het ongeveer drie kwartier in beslag neemt. Een innovatief systeem dat gamers goed kan helpen in het besteden van hun tijd, het voorkomt immers ook dat gamers dingen gaan doen die ze later opnieuw moeten doen vanwege gebrek aan tijd.

Hetgeen waar we ons dan wel weer zorgen om maken is hoe sommige ontwikkelaars hiermee om zullen gaan. Als zij je dan – op basis van het geschetste voorbeeld – een voorwerp willen aanbieden waarmee het segment in bijvoorbeeld twintig minuten kan, dan voelen wij de bui natuurlijk al hangen.

Of deze software bedoeld is om later dit jaar op de PlayStation 5 te draaien is helaas nog niet bekend.