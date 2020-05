De nachtmerrie die Call of Duty: Warzone spelers ervaren in de vorm van de Snake Shot is mogelijk over. Infinity Ward heeft gisterenavond een kleine patch vrijgegeven voor Warzone en Modern Warfare, deze patch brengt meer balans en bug fixes naar de game.

De grootste verandering die gemaakt wordt is gericht op de .357 Snake Shot, een weapon attachment die van de .357 Magnum een soort handzame shotgun maakt. In Warzone is de schade hiervan bizar hoog en daarmee is het eigenlijk het ultieme wapen dat je op kunt pakken.

De schade van de Snake Shot is na vandaag een stuk minder en ook de lange-afstand schade is flink naar beneden gehaald. De .357 zelf is daarentegen voorzien van een lichte buff, maar dat is enigszins nog begrijpelijk.

Je treft hieronder de volledige changelog van de update.

Changelog