Zolang Sony geen uitsluitsel geeft over wanneer ze de PlayStation 5 zullen onthullen, blijven nieuwe geruchten de kop opsteken. Eerder wist Jeffrey Grubb van GamesBeat al te melden op ResetEra dat Sony een onthulling gepland heeft staan voor begin juni.

Nu komt ook Jason Schreier, voormalig Kotaku-journalist, met een vergelijkbare ‘window’. Hij zegt in de Press Start Podcast dat voor zover hij weet Sony nog op schema ligt voor een onthulling begin of midden juni.

Het enige wat roet in het eten kan gooien is dat de pandemie voor uitstel kan zorgen, gezien dat een onberekenbare factor is. Gezien de doorgaans betrouwbare journalist het verhaal van Grubb ‘steunt’, lijkt het geloofwaardig.

Toch is en blijft het een gerucht en het is vooral hopen dat Sony nu snel eens met duidelijkheid komt. Het duurt immers vrij lang en Microsoft is inmiddels behoorlijk op weg met hun aankondigingen omtrent de Xbox Series X.

“As of right now, as far as I know, Sony is still on track to do at least one thing by early or mid June”

“Take this all with a giant caveat that we’re in the middle of an unprecedented global pandemic and anything can happen.”