Sony heeft via het PlayStation Blog weer bekendgemaakt wat de best verkopende games van de PlayStation Store waren in de maand april. Activision doet goede zaken, want Call of Duty: Modern Warfare staat nog steeds in de top tien en daar is de remaster van Modern Warfare 2 bijgekomen. Call of Duty: Warzone staat voor de tweede maand op rij op één bij de free-to-play games.

Als we kijken naar nieuwe releases, dan komt Final Fantasy VII Remake binnen op plek vier en Resident Evil 3 op de tiende plaats. Verder zien we wat oudere games opnieuw terugkeren, wat hoogstwaarschijnlijk te danken was aan een sale. Buiten dat niet echt veel bijzonderheden.

PS4

Grand Theft Auto V (3) EA SPORTS FIFA 20 (2) Call of Duty: Modern Warfare (1) Final Fantasy VII Remake (New) NBA 2K20 (RE) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (20) EA Sports UFC 3 (RE) Minecraft (5) Marvel’s Spider-Man (RE) Resident Evil 3 (New) Monopoly Plus (RE) Rocket League (11) Assassin’s Creed Odyssey (10) Days Gone (RE) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (RE) Red Dead Redemption 2 (19) The Crew 2 (13) Tom Clancy’s The Division 2 (RE) eFootball PES 2020 (RE) Need for Speed Heat (RE)

PS VR

Blood and Truth (5) Beat Saber (1) Creed: Rise to Glory (9) Job Simulator (2) Rick and Morty: Virtual Rick-Ality (RE) ASTRO BOT Rescue Mission (RE) Until Dawn: Rush of Blood (RE) BOXVR (RE) Farpoint (RE) SUPERHOT VR (4)

DLC

Fortnite – The Iris Pack (1) Fortnite – Bassassin Challenge Pack (3) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (5) Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps – Season Pass (RE) Assassin’s Creed Odyssey – Season pass (RE) Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack (10) The Division 2 – Warlords of New York – Expansion (2) Need for Speed Heat – McLaren F1 Black Market Delivery (6) Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack (New) Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones (RE)

F2P