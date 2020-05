Mocht je SnowRunner aangeschaft hebben, dan zul je gemerkt hebben dat de game best wel uitdagend is. Mocht je er binnenkort aan willen beginnen, dan is het verstandig om even goed uit te zoeken wat je kunt verwachten. De game is in ieder geval de moeite waard, zoals je in onze review kunt lezen.

In alle gevallen is het sowieso handig om goed voorbereid op pad te gaan en daarvoor heeft de ontwikkelaar een nieuwe video uitgebracht. De onderstaande video laat de creative director aan het woord en die geeft je veel tips over hoe je SnowRunner het beste kunt spelen.

De video is best informatief, dus als je een nieuwkomer bent kun je er zeker wat van opsteken.