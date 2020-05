Microsoft kondigde eerder dit jaar al wat van de Xbox Series X features aan en één daarvan is het zogenoemde ‘Smart Delivery’ systeem. Dat betekent kortweg dat je cross-gen games slechts één keer hoeft aan te schaffen en dan kan gebruiken op de Xbox One én Xbox Series X. Dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de portemonnee.

Enerzijds zorgt dit ervoor dat gamers hun Xbox One-games op de release kunnen kopen en spelen, zonder dat ze langer hoeven te wachten. Anderzijds zorgt dit ervoor dat men op de Xbox Series X verder kan gaan op het punt waar ze waren, maar dan met alle toeters en bellen inbegrepen, gerealiseerd door het sterkere platform. Een goed systeem wat Microsoft ongetwijfeld veelvuldig in zal zetten in marketing uitingen, het is immers een groot pluspunt.

Wat Sony gaat doen met de PlayStation 5 is nog altijd onduidelijk en het is zodoende ook niet zeker of de PlayStation 5 een soortgelijk systeem kent. Gezien EA eerder deze week suggereerde dat het systeem op beide next-gen consoles van toepassing zal zijn, is dat een mooi onderwerp voor de Jouw mening van deze zondag. Een andere aanleiding is dat CD Projekt RED het systeem zal ondersteunen met Cyberpunk 2077.

Bij de kennisgeving daarvan zei de ontwikkelaar expliciet dat ze van mening zijn dat gamers nooit twee keer dezelfde game zouden moeten kopen, willen ze het op een platform in dezelfde familie spelen. Dat impliceert dat zij de wens hebben dat je de PS4-versie van Cyberpunk 2077 ook op de PlayStation 5 kan spelen, zoals zij nu bevestigd hebben voor de Xbox-versies van de game. De vraag is echter of Sony dat toelaat, daarover gaf de ontwikkelaar destijds geen uitsluitsel.

Wel is het duidelijk dat ontwikkelaars en gamers in het Xbox-kamp dit initiatief erg kunnen waarderen en omarmen. Er zijn lovende geluiden op het web te horen en het is nu – zoals in zoveel gevallen – aan Sony om een zet te doen. In het kader van dit specifieke onderwerp lijkt het steeds duidelijker te worden dat Sony ook zoiets moet aanbieden.

Niet alleen is dat vriendelijk richting je gebruikers, het is ook iets wat doorslaggevend zou kunnen zijn voor consumenten in de eerste fase na de release. Als je een game als Assassin’s Creed: Valhalla wilt gaan kopen voor een current-gen platform en je kan die straks kosteloos op de Xbox Series X spelen, maar niet op de PlayStation 5… dan is het voor gamers die beide current-gen platformen bezitten natuurlijk een no-brainer om voor de console van Microsoft te gaan.

Gezien gamers gevoelig zijn voor ‘gratis’ games en content, is het natuurlijk een fantastische marketingtool om de Xbox Series X mee te promoten. Ongeacht of mensen er gebruik van zullen maken, Microsoft zou er een streepje voor mee hebben op Sony als de PlayStation 5 die feature niet kent. Daarnaast lijkt Microsoft op dit moment een trendsetter te zijn en dan wil je sowieso niet achterblijven.

Aan de andere kant komt dit ook met veel nuances. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet zoveel moeite hebt met wachten en die ene game dan niet voor de PlayStation 4 koopt, maar later voor de PlayStation 5. Ook is het Smart Delivery systeem vooral nu interessant, over anderhalf jaar is het beduidend minder van belang. Dan is het gros van de gamers toch al overgestapt én er komen minder games voor de current-gen platformen uit.

Deze feature heeft dus in die zin een beperkte houdbaarheidsdatum als het op nut aankomt en Sony kan natuurlijk de afweging maken dat ze het niet noodzakelijk achten. En zo zijn er weer verschillende voor- en tegenargumenten te bedenken die we hier aan je voorschotelen. Zoals altijd in de Jouw mening is het aan jullie om er verder over te discussiëren. Dat kan hieronder, maar hierbij wel de vraag om het netjes te houden.