Het zal waarschijnlijk niet als een grote verrassing aankomen, maar ook de Tokyo Game Show heeft beslist om dit jaar de zaken ietwat anders aan te pakken, met dank aan COVID-19. Het evenement, dat normaal gezien van 24 tot 27 september moest plaatsvinden in Tokio, wordt afgeschaft, maar er wordt wel een digitaal evenement als alternatief voorzien. Meer concrete informatie over dit digitale evenement volgt nog in de loop van deze maand.

De Tokyo Game Show is een jaarlijks evenement waar verschillende grote Japanse studio’s allerlei updates geven over zowel grote als kleinere games. Alhoewel het evenement pas in september gepland stond, heeft de grote onzekerheid van de huidige coronacrisis ervoor gezorgd dat een groot evenement als dit een te hoog risico met zich meebracht. Hoogstwaarschijnlijk is het ook nog even afwachten welke games we dan op het evenement zullen zien en welke niet, aangezien vele games vandaag de dag ook vertraging oplopen. Hou zeker de site in de gaten voor meer updates!