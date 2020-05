Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone worden regelmatig voorzien van kleine playlist updates, waarmee er wat veranderingen worden doorgevoerd voor het aanbod aan modi in de games. Ook gisterenavond is er een dergelijke update verschenen.

De update heeft twee nieuwe playlists aan Call of Duty: Modern Warfare toegevoegd. Spelers die van veel actie en chaos houden kunnen nu aan de slag met een 10v10 playlist op de map Shipment. Deze vervangt de reguliere Shipment 24/7 playlist. Verder is er nu ook een 3v3 Knives Only variant van de Gunfight modus speelbaar.

In Call of Duty: Warzone is er ook een nieuwe modus toegevoegd, genaamd Stimulus. De Gulag, waarmee je normaal gesproken de mogelijkheid krijgt om een respawn af te dwingen, is in deze modus uitgeschakeld. Om toch te kunnen respawnen, moet je in Stimulus genoeg cash bij je dragen. Heb je dit niet en word je uitgeschakeld, dan is het dus einde verhaal. De Stimulus modus speel je in je eentje en heeft de reguliere Solo’s modus vervangen.