Tijdens de gamescom van vorig jaar werd Ghostrunner aangekondigd, een titel die zijn inspiratie uit verschillende soorten games lijkt te halen. Sinds de aankondiging hebben we eigenlijk niet veel meer van het spel vernomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever All In! Games heeft namelijk een nieuwe trailer uitgebracht.

Het gaat hier om een CGI trailer en dus krijgen we geen gameplay beelden te zien, maar toch wordt het concept van de game ook uit deze trailer snel duidelijk. Je kunt de nodige parkour-actie verwachten, terwijl je het tegen je vijanden opneemt met een dodelijk zwaard. Dit speelt zich allemaal af in een duistere spelwereld, waar de trailer ook alvast een voorproefje van geeft.

Check de trailer hieronder. Ghostrunner verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Er is nog geen releasedatum bekend.