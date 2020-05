Eerder deze week deelde Warner Bros. de boxart van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Tegelijkertijd liet de uitgever ook weten dat de game ergens gedurende de aankomende zomer moet verschijnen. Een precieze releasedatum werd dus niet gegeven, maar mogelijk is deze nu vroegtijdig gelekt.

In een video op het officiële YouTube-kanaal van Star Wars werd namelijk het laatste nieuws omtrent de bekende reeks besproken. Hierin werd genoemd dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga op 20 oktober uitkomt. Dit werd al snel door diverse mensen opgemerkt en niet veel later werd de video verwijderd.

Het is goed mogelijk dat deze informatie te vroeg werd gedeeld en dat de video daarom snel is verwijderd. Het is wel opvallend dat 20 oktober de releasedatum lijkt te zijn, terwijl de zomer dus eerder als releasewindow werd genoemd. Hopelijk komen Warner Bros. en TT Games snel met meer duidelijkheid. Zodra de releasedatum van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga officieel wordt aangekondigd, lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.