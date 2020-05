Eerder deze week werd DiRT 5 aangekondigd door Codemasters. Na het realistische DiRT Rally 2.0 gaat men nu dus terug naar ‘oorspronkelijke’ DiRT-reeks, die altijd al een wat minder serieuze ondertoon heeft gehad. De aankondiging zorgde voor gemengde reacties en al snel werden vergelijkingen gemaakt met andere off-road racegames. Voor die overeenkomsten lijkt nu een vrij logische verklaring te zijn.

Terwijl DiRT 4 werd ontwikkeld door Codemasters Southam, is er nu een andere studio verantwoordelijk voor het vijfde deel. Het gaat om Codemasters Chesire. Deze naam doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar de studio heeft in het verleden onder andere namen diverse bekende racegames gemaakt.

Onder de naam Evolution Studios was de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de eerste delen in de WRC-reeks. Ook de MotorStorm-serie werd bedacht door deze studio. Kijkend naar de huidige generatie, dan kennen we Evolution Studios natuurlijk als de ontwikkelaar van de PS4-exclusive Driveclub. Daarna werd de stekker uit Evolution Studios getrokken, maar Codemasters nam het team over en creëerde zo de nieuwe studio Codemasters Evo. Onder deze naam werd de game Onrush ontwikkeld.

Inmiddels is de studio dus weer van een nieuwe naam voorzien en als Codemasters Chesire zijn de makers van onder meer MotorStorm, Driveclub en Onrush nu dus bezig met DiRT 5. Dat deze laatstgenoemde titel inspiratie lijkt te halen uit eerdere racegames, lijkt dus helemaal niet zo gek. Qua voertuigen de algehele sfeer zien we bijvoorbeeld overeenkomsten met MotorStorm en Onrush. Na de aankondiging werd ook bekend dat DiRT 5 een speciale ‘social modus’ krijgt, wat doet denken aan het prominent aanwezige sociale element van Driveclub.

Hoe dit uiteindelijk allemaal uit de verf komt, zal later dit jaar moeten blijken. DiRT 5 zal in oktober verschijnen, al is het even afwachten voor welke platforms de game dan direct verkrijgbaar is. Uiteindelijk zal DiRT 5 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, pc en Google Stadia.