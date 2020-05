Over twee dagen, op 12 mei dus, gaat er weer een nieuw seizoen in Apex Legends van start. Het is alweer het vijfde seizoen voor de Battle Royale-game van Respawn Entertainment, deze keer getiteld ‘Fortune’s Favor’. Begin deze week werd er al een launch trailer getoond en nu is er ook een gameplay trailer van seizoen 5 verschenen.

Zoals eerder al was aangekondigd, wordt er met seizoen 5 weer een nieuwe Legend aan de game toegevoegd, genaamd Loba. Ook is de map Kings Canyon van wat veranderingen voorzien en komt er natuurlijk een nieuwe Battle Pass. Verder kunnen spelers nieuwe dagelijkse en wekelijkse uitdagingen verwachten en zal Ranked Series 4 van start gaan.

Daarnaast introduceert seizoen 5 de eerste Season Quest. Gedurende het seizoen kun je op zoek gaan naar negen onderdelen van een mysterieus artefact. Voor ieder deel dat je vindt, ontvang je speciale beloningen. Wanneer je alle onderdelen hebt verzameld krijg je nog meer beloningen en “ontrafel je een groot geheim”.

Bekijk de gameplay trailer van seizoen 5 van Apex Legends hieronder.