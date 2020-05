Liefhebbers van NASCAR konden de afgelopen jaren deze tak van de autoracesport virtueel beleven in officieel gelicenseerde games. Dit jaar zal deze trend gewoon doorgezet worden, want NASCAR Heat 5 is aangekondigd door ontwikkelaar 704Games en uitgever Motorsport Games.

NASCAR Heat 5 borduurt voort op zijn voorgangers en laat je in de carrièremodus de verschillende kampioenschappen doorlopen. De game bevat 34 officiële circuits, bevat ondersteuning voor split-screen multiplayer en laat je online met in totaal 40 spelers racen.

Het vijfde deel in de reeks heeft ook enkele nieuwe features. Hieronder valt een ‘Testing Mode’ waarin je – zoals de naam al doet vermoeden – voor de races alvast de baan op kan om verschillende setups voor je auto te proberen. Nieuw is ook de Challenge Mode, waarin je scenario’s voorgeschoteld krijgt die je succesvol moet zien te voltooien.

NASCAR Heat 5 komt op 10 juli uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Er verschijnt ook een Gold Edition van de game. Hiermee krijg je drie dagen eerder toegang en beschik je tevens over de Season Pass.