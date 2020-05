Nadat Assassin’s Creed: Valhalla werd aangekondigd, beloofde Ubisoft dat er deze week een eerste gameplay trailer van het spel zou verschijnen. Enkele dagen geleden werd die video dan ook getoond, maar dit deed nogal wat stof opwaaien.

De term ‘gameplay trailer’ wordt wel vaker gebruikt voor een trailer met in-game beelden die van gameplay zijn opgenomen. Dit was ook het geval met de beelden van Assassin’s Creed: Valhalla en dus loog Ubisoft technisch gezien niet met hun eerdere belofte. Toch hadden veel mensen ‘echte’ gameplay beelden verwacht die je bijvoorbeeld ziet in een gameplay demo. Nadat de trailer werd uitgebracht kwam er dan ook veel kritiek.

Door alle ophef voelde Ashraf Ismail, de creative director van Assassin’s Creed: Valhalla, zich genoodzaakt om erop te reageren. In een bericht op Twitter erkent hij dat Ubisoft verkeerde verwachtingen heeft gecreëerd bij de fans. Ismail legt vervolgens uit dat er nog een langdurige marketingcampagne komt en dat “in-depth” gameplay beelden hier onderdeel van uitmaken.

Wanneer we de daadwerkelijke gameplay te zien krijgen is niet duidelijk, maar het is in ieder geval goed dat Ubisoft inziet waar de ophef vandaan komt.

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020