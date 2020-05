Het gerucht deed al even de ronde, maar daar is nu gelukkig EA om ons officieel uit onze twijfels te verlossen: Star Wars Jedi: Fallen Order is de eerste game in een heuse franchise van games. Dit liet Andrew Wilson, de CEO van EA, onlangs weten tijdens een recente terugblik op de cijfers van EA.

Het is zeker leuk om eindelijk bevestiging te krijgen, maar jammer genoeg blijft het daar voorlopig bij. Hoeveel games we mogen verwachten in deze franchise en voor wanneer die games dan precies op de planning staan, werd momenteel nog niet vrijgegeven. Jedi: Fallen Order was alleszins een groot succes en onlangs kregen spelers zelfs nog een gratis update om “May the Fourth” te vieren.