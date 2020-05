Een remaster van het geliefde Diablo II zou zeker niet misstaan op onze hedendaagse consoles en een tijdje geleden was er zelfs al enigszins sprake van het bestaan van zo’n remaster. De remaster bleef echter onaangekondigd, tot nu plots weer enkele geruchten zijn verschenen op het wereldwijde web.

De Franse site Actu Gaming wist ons namelijk te vertellen dat de Diablo II remaster momenteel in ontwikkeling zou zijn bij Vicarious Visions, de studio die enkele jaren geleden nog verantwoordelijk was voor de Crash Bandicoot remasters. De remaster zelf zou “Diablo II Resurrected” heten en zou ergens in het vierde kwartaal van 2020 moeten verschijnen.

Jawel, opnieuw verwijzen we graag naar onze geliefde portie zout die we steevast uitdelen bij het meedelen van geruchten! Zolang we geen officiële bevestiging krijgen, kunnen we het bovenstaande nieuws namelijk niet zomaar als waarheid aanvaarden. De bron van deze geruchten kon echter eerder al correct het bestaan van zowel Diablo IV als Overwatch 2 voorspellen, dus misschien is ook dit gerucht gebaseerd op waarheid. Je leest alle updates uiteraard ook hier!