Mafia III stelde weliswaar een beetje teleur, maar dat wil niet zeggen dat de franchise zijn glans verloren heeft. Veel gamers kijken nog steeds reikhalzend uit naar het nieuwste deel, dat volgens uitgever 2K Games later dit jaar nog zal aangekondigd worden. Ondertussen doen er ook nog steeds geruchten over een Mafia II remaster de ronde.

De Mafia franchise lijkt dus nog steeds springlevend. Dit werd gisteren bevestigd wanneer het officiële Twitteraccount van de reeks plots weer actief werd. De tweet in kwestie bevatte één woord, dat tegelijk heel veel en helemaal niets zegt: “Family”. Een teken dat we weldra meer zullen weten over dat nieuwe deel? Wij durven er bijna geld op inzetten…