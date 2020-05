Verbaast het iemand dat de meeste games die we in de komende maanden op onze PlayStation 4 mogen verwelkomen ook op de volgende generatie consoles zullen verschijnen? Ons lijkt het alvast niet meer dan logisch. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, het vervolg op de legendarische horror RPG uit 2004, vormt alvast geen uitzondering op deze regel.

Ontwikkelaar Hardsuit Labs en uitgever Paradox Interactive kondigden vorige week al aan dat het spel ook uit zou komen op de Xbox Series X. Nu laten ze weten dat voor de titel eveneens een PlayStation 5 versie in het verschiet ligt. Liefhebbers zullen dus op verschillende generaties consoles de bloeddorstige vampier kunnen uithangen. Wij kunnen alvast niet wachten.