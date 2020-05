Assassin’s Creed: Odyssey was – hoe vreemd dat ook mag klinken – eigenlijk te groot. De wereld was weliswaar adembenemend, maar bleek door zijn enorme omvang uiteindelijk vooral repetitief te zijn. Ook de nadruk op ‘grinden’ werd bekritiseerd door fans van de langlopende franchise. Met Assassin’s Creed: Valhalla aan de horizon is het dan ook niet meer dan logisch dat sommige mensen zich zorgen maken. Wordt de game nóg groter? Blijft ‘grinden’ een belangrijk aspect van de gameplay?

Volgens Ubisoft hebben de ontwikkelaars geluisterd naar de kritiek. Assassin’s Creed: Valhalla zal minder focus leggen op grinden. Daarnaast wordt de titel noch het grootste, noch het langste spel in de reeks. In eerste instantie klinkt dat misschien teleurstellend, maar als je de repetitieve aard van Assassin’s Creed: Odyssey in het achterhoofd houdt, is dit mogelijk een juiste zet. Om af te sluiten met een afgezaagde, maar daarom niet minder correcte klassieker: kwaliteit boven kwantiteit.