Uitgever Paradox Interactive en ontwikkelaar Romero Games hebben een speciale trailer vrijgegeven voor Moederdag, waarin Empire of Sin getoond wordt. We zien in de trailer de introductie van Romero Games co-founder John Romero’s zijn eigen oma als Elvira Duarte in-game verschijnen.

In 1920 was de Duarte-familie verantwoordelijk voor meerdere hoerenhuizen in Nogales, Mexico, voor tientallen jaren. Totdat de loterij gewonnen werd, de bordelen verkocht werden en oma Duarte met pensioen ging. Deze trailer toont je hoe deze tijden er aan toe gingen en wat voor gameplay je kunt verwachten.

Empire of Sin komt deze herfst uit voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Mac.