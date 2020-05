Destiny 2 is nu al een aantal jaren verkrijgbaar en zolang Bungie met nieuwe seizoenen blijft komen lijkt een derde deel er vooralsnog niet in te zitten. Een Destiny 3 is nu zelfs nog verder weg, gezien Bungie spreekt van jaar 4, 5, 6 en meer.

In de laatste blogpost kijkt de ontwikkelaar vooruit naar de toekomst naar aanleiding van de next-gen bevestiging voor de game. Ze willen elk jaar nieuwe armor sets maken en dat voor de komende jaren. Dat begint met het vierde jaar en dat jaar zal dit najaar van start gaan.

Gezien jaar zes dan pas in het najaar van 2022 van start gaat en dus een jaar duurt, ziet het er naar uit dat we Destiny 3 niet voor het najaar van 2023 zullen kunnen verwelkomen. En dan is het nog maar de vraag of Bungie überhaupt met een nieuwe game komt of dat ze gewoon doorgaan met Destiny 2 na die tijd.