The Elder Scrolls VI zal ooit gaan verschijnen, maar wanneer is nog altijd niet duidelijk. Na de aankondiging van de game op de E3 in 2018 hebben we niets meer van de game vernomen, ook omdat Starfield eerst zal gaan verschijnen. Ook over die game hebben we weinig vernomen, dus dat betekent dat het nog wel even zal duren.

Een ongeduldige gamer kon het echter niet laten om bij Pete Hines van Bethesda na te vragen wanneer we nu wat gaan horen over The Elder Scrolls VI. Hierop antwoordde Hines dat de titel pas ná Starfield komt en dat zal nog jaren duren. Hierdoor kon Hines niets anders dan de gamer teleurstellen.

Liefhebbers van de franchise zullen dus nog een lange tijd geduld op moeten brengen. Pas zodra Starfield is verschenen, wordt het relevant om naar The Elder Scrolls VI te gaan kijken.