Een game als Cyberpunk 2077 is een fantastische bron van inspiratie voor iedereen die de game nauw volgt. Naast dat het mooie cosplay mogelijkheden oplevert, heeft het Vi-Dan Tran ook aangezet tot het maken van een fan film. Daarvan is nu een trailer verschenen, die heel erg naar meer smaakt.

Vi-Dan Tran is overigens geen onbekende in de filmwereld, hij is een lid van het stuntteam van Jackie Chan. Voor deze fanfilm werkt hij samen met verschillende cosplayers en de eerste beelden zijn perfect in stijl van de game, zelfs Johnny Silverhand lijkt op Keanu Reeves met in de trailer een vleugje John Wick.

Het filmen heeft wat vertraging opgelopen vanwege het coronavirus en daarom is het project nog niet afgerond. Ook is er nog geen releasedatum bekend, maar zodra we daar wat over vernemen lees je het hier.