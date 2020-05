Eén van de grote vragen rondom de next-gen consoles waar we nog geen antwoord op hebben gekregen is wat de prijs van de systemen zal zijn. Logischerwijs kijken Sony en Microsoft heel erg naar elkaar, zodat ze hun eigen platform tegen een concurrerende prijs op de markt kunnen zetten. Maar wie stapt als eerste naar voren en kondigt de prijs van zijn systeem aan?

Volgens analist Michael Pachter zou Microsoft in dat kader een afwachtende houding hebben, want ze willen onder de prijs van de PlayStation 5 gaan zitten. Ook als ze dat in eerste instantie geld zal kosten. Dit zegt de analist in een podcast opgezet door Geoff Keighley.

“From what I’ve seen, Sony’s gonna have to charge $500 for the PS5 and Microsoft has a big balance sheet” “If they wanna cut the price by $100 – just price below [PS5] and subsidise the first 10 million [units] – they will. So, I think that they’re waiting to have Sony blink first and then they’ll reveal the price. Very likely $400.”

Peter Moore, die vroeger bij Microsoft werkte ten tijde van de Xbox en Xbox 360, beaamt wat Pachter in de podcast zegt.

“Michael’s right; what both companies are going through right now is [asking] ‘how much can we afford to lose in the first 12 to 18 months?’ ‘what is our attach rate of software to hardware?’ ‘What are we willing to do in year one, two and three to hit 10 million [units]?'” “Microsoft right now – the stock price, the market cap – everything’s flying for them. Does Satya [Nadella, Microsoft CEO] say, you know, ‘this is our opportunity right now, as we did with Xbox 360, let’s get in, let’s price it right’?”

De verwachting is dat beide partijen hun console tegen verlies gaan verkopen vanwege een schaarste in componenten. Dit verdienen ze terug door de verkoop van games en accessoires, maar de vraag is natuurlijk hoeveel verlies ze willen accepteren.

Ook lijkt Microsoft erop gebrand te zijn om de Xbox Series X aantrekkelijker te positioneren tegenover de PlayStation 5. Microsoft zal immers willen voorkomen dat ze, zoals met de Xbox One, vrij snel tegen een achterstand aankijken.