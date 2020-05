De PlayStation Store update van deze week is niet al te uitgebreid, we zien immers slechts een paar games verschijnen. Daarnaast is er het één en ander aan downloadbare content uitgekomen en afsluitend heeft Warner Bros. een demo van LEGO The Hobbit beschikbaar gesteld. Waar die ineens vandaan komt is onduidelijk, maar mocht je de game eens willen uitproberen, dan kan dat nu.

Hieronder het overzicht voor deze week.

Games

Vanaf 15 mei

Dungeon of the Endless (PS4)

PONG Quest (PS4)

The Coma 2: Vicious Sisters (PS4)

Umihara Kawase Fresh! (PS4)

Demo’s

Downloadbare content

Audica (PS4)

Stellaris (PS4)

Moving Out (PS4)

Zombie Army 4: Dead War (PS4)