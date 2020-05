Waar we vorige week nog beelden hadden opgeduikeld die een geannuleerde Prince of Persia game lieten zien, heeft Ubisoft al bijna tien jaar niks met de franchise gedaan. De laatste geruchten hinten echter naar een wederopstand van de Perzische prins en zijn acrobatische capriolen.

De doorgaans betrouwbare insider Okabe plaatste namelijk een opmerking in een thread op ResetEra. Fans van de serie gaven op het forum meermaals aan dat ze de eerdergenoemde beelden graag tot een volwaardige game hadden gezien en hoe zonde het is dat Ubisoft zo weinig met het IP doet. Okabe geeft hierop een cryptisch antwoord, namelijk dat er over een paar weken mogelijk meer nieuws naar buiten komt.

Op dit moment is natuurlijk niks zeker, maar het plotselinge verschijnen van de beelden – ondanks dat ze al bijna acht jaar op YouTube stonden – en de hernieuwing van het Prince of Persia 6 domein wijst erop dat Ubisoft mogelijk toch met een nieuwe game bezig is.