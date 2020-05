Nu de release van DOOM Eternal achter ons ligt is id Software bezig met een grote update voor de shooter. Deze update zal binnenkort gaan verschijnen en richt zich voornamelijk op drie belangrijke aspecten: Empowered Demons, Battlemode en quality of life.

De Empowered Demons feature is een geinige extra waarbij de demon die de speler geveld heeft, naar de game van een andere speler verplaatst wordt. Deze demon zal dan sterker zijn en de andere speler zal deze demon moeten verslaan. Lukt dat, dan levert dat extra XP, ammo en health op.

Wat betreft de Battlemode, id Software is van plan om veel features te introduceren om de algemene ervaring van deze modus verder te optimaliseren. Hieronder vallen anticheat maatregelen, aanpassingen aan de turoials, een betere netwerkverbinding indicatie, in-game statistieken en nog veel meer.

Verder heeft id Software de spelers gehoord over de singleplayer. De ontwikkelaar zal wat balansverbeteringen doorvoeren in de singleplayer campagne, dit op basis van spelerfeedback. Hieronder vallen betere demon tutorials, het aanpassen van giftig water bij het zwemmen, verticaal dashen in water en meer.

Dat is lang niet alles, want er zit ook nog een singleplayer uitbreiding aan te komen. Daarover is nauwelijks iets bekend, maar id Software kon wel al twee screenshots delen.