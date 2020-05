Seizoenspassen zijn haast niet meer weg te denken uit de game-industrie en het onlangs aangekondigde Assassin’s Creed: Valhalla blijft hier vrolijk aan meedoen. Nu heeft iemand bij Ubisoft mogelijk een klein foutje gemaakt en is er bekend geworden wat we zoal van de Season Pass voor de aankomende Viking-game mogen verwachten.

Een listing op de Duitse winkel van Ubisoft vertelt namelijk dat we het verhaal van Beowulf gaan ontdekken, wat waarschijnlijk weer gebaseerd is op het gelijknamige gedicht en ergens in de tiende eeuw voor het eerst verscheen.

De pagina geeft niet veel details vrij, behalve dat we de “wrede waarheid achter de legende” gaan ontdekken. Het klinkt in ieder geval heel spannend, al hopen we dat Ubisoft dit keer meer succes heeft met het verhaal van Beowulf. De vorige keer wisten ze namelijk niet echt potten te breken.