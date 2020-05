Deze zomer zal Fall Guys naar de PlayStation 4 gaan komen, zo heeft uitgever Devolver Digital aangekondigd. Fall Guys is een buitengewoon kleurrijke platformer die een hele vrolijke vibe kent waarin je allerlei absurde uitdagingen aan moet gaan.

Het interessante achter het concept van deze game is dat je de obstakelparcoursen aflegt met maximaal 59 andere gamers. In die zin is het een soort Battle Royale hindernislopen en dat kan weleens heel erg leuk zijn.

De trailer die men heeft vrijgegeven geeft in ieder geval een goede indruk van wat deze game te bieden heeft. Een specifieke releasedatum is nog niet bekend, maar deze game verschijnt in ieder geval deze zomer.