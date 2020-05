Het verhaal van Kiryu Kazuma werd afgerond in deel zes van de Yakuza-reeks, maar dit betekende niet het einde van de franchise. Er is gewoon weer een nieuw deel onderweg, alleen is er nu een nieuwe hoofdrolspeler: Ichiban Kasuga. Het verhaal van deze protagonist wordt in vogelvlucht getoond in een nieuwe trailer, die je onder dit bericht kunt checken.

Het nieuwe hoofdpersonage is niet het enige verschil met de vorige delen uit de bekende reeks. In Yakuza: Like a Dragon is ook de gameplay aangepakt. Het spel maakt nu gebruik van turn-based combat. SEGA is dus een hele andere weg ingeslagen met de serie. In Japan viel dit bij de pers goed in de smaak, maar of Westerse gamers hier ook zo enthousiast over zijn zullen we pas later dit jaar weten als de game uitkomt.