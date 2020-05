Dreams ligt al bijna drie maanden in de winkelrekken en de beeldschone creaties blijven maar komen. Eind maart konden we al beelden tonen van haast fotorealistische graphics in Dreams en daar is nu weer een mooi voorbeeld van naar voren gekomen.

Een gebruiker met de naam “Bad Robo” heeft namelijk weer een mooie showcase gemaakt die laat zien wat er allemaal mogelijk is in Media Molecule’s laatste titel. In de beelden zien een stuk platteland terug waar de wind hevig lijkt te waaien. Met het draaien van de camera komen we er ook achter waarom het zo hard waait.

De beelden, animaties en het sound design zijn echt indrukwekkend te noemen en ze zorgen voor een haast zenuwslopende sfeer. Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf: