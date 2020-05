Na twee jaar werd het Twitteraccount van Mafia afgelopen zondag plots weer actief met een tweet bestaande uit slechts één woord: ‘Family’. Inmiddels is er een tweede tweet online gegaan, wederom met één woord: ‘Power’.

Het mag duidelijk zijn dat 2K Games iets aan het teasen is en dat het een kwestie van tijd is tot we meer gaan horen of zien. De kans dat het om een remaster van Mafia II gaat neemt ook steeds meer toe, gezien die game bij verschillende ratinginstanties opduikt.

Eerder werd de game in Korea al van een rating voorzien en nu is deze titel ook terug te vinden in de databases van de daarvoor bedoelde instanties in Taiwan en Brazilië. Nu de game bij zoveel onafhankelijk opererende partijen opduikt, lijkt het haast een zekerheid.

Tot zover hebben we nog geen officieel bericht vanuit 2K Games ontvangen, zodra dat volgt lees je het hier.