Met het wegvallen van de E3 zijn er verschillende media die in het gat springen met eigen digitale evenementen. Ook zullen verschillende uitgevers een showcase opzetten, waardoor er toch nog iets van een E3 staat te gebeuren. De nieuwste aankondiging in de steeds langer wordende lijst is ‘The Guerrilla Collective’.

Dit is een digitaal evenement dat zal plaatsvinden van 6 tot en met 8 juni, waarbij de focus ligt op de kleinere studio’s. Greg Miller werkt samen met Media Indie Exchange om dit op te zetten en tijdens dit evenement zullen ze allerlei nieuwe games gaan laten zien.

Partijen die zoal aan dit initiatief meedoen zijn Rebellion, Paradox Interactive, Raw Fury, ZA/UM en nog veel meer. Verwacht dus rond de genoemde data een hoop aankondigingen vanuit de indiehoek. Of het ook deel uitmaakt van Summer Game Fest van Geoff Keighley is niet helemaal duidelijk.

Wel is duidelijk dat we in juni een hoop nieuwe games gaan zien en iets zegt ons dat het einde van evenement aankondigingen nog lang niet in zicht is.