Het leven van een student is al chaotisch genoeg, maar als daar ook nog eens mentale problemen bij komen dan wordt het er niet gemakkelijker op. Wat dit teweeg brengt kan je beleven in de nieuwe psychologische horror-titel: What Happened.

In het spel speel je als Stiles, die langzaam maar zeker wordt opgezogen door negatieve gedachten die hem willen leiden naar een destructief eind. De mentale staat waarin Stiles verkeert neemt daadwerkelijk een vorm aan en hierin zal hij puzzels moeten oplossen om te ontsnappen aan zijn demonen. Onder dit bericht kan je een klein voorproefje van de game zien in de vorm van een trailer.

What Happened is gemaakt door Genius Slackers, een kleine indie-ontwikkelaar die komt uit Polen. Zij hebben drie jaar over de game gedaan die in juli zal uitkomen voor pc en later voor consoles.