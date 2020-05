Na het wegvallen van de E3 gaven verschillende uitgevers al aan met een eigen evenement te komen of dat te overwegen. Ubisoft volgt die lijn en heeft ‘Ubisoft Forward’ aangekondigd voor 12 juli later dit jaar.

Dit is een digitale showcase met aankondigingen, exclusief nieuws over bestaande games en nog veel meer. Deze show zal natuurlijk via verschillende kanalen te volgen zijn en begint op de genoemde datum om 21:00 uur ’s avonds.