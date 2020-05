Review: Super Mega Baseball 3 – Toen de eerste Super Mega Baseball verscheen, wist de game de juiste snaar te raken bij de honkbalfans die zaten te wachten op een arcade ervaring van hun favoriete sport. Alleen was er één groot punt van kritiek: er was geen online-modus aanwezig. Metalhead Studios besloot om gamers tegemoet te komen en met Super Mega Baseball 2 werd de mogelijkheid toegevoegd om het spel over het internet te spelen. Ook voor dit vervolg wisten gamers weer met één groot kritiekpunt/verbeterpunt te komen; ditmaal lieten ze massaal weten dat ze graag een heuse Franchise modus wilden zien. Drie maal raden wat de ontwikkelaar heeft gedaan met het derde deel in hun honkbalserie…

U vraagt, wij draaien

Als er iets is waar Metalhead Studios onder andere bekend om staat, dan is dat luisteren naar kritiek op hun games. Dit bewezen ze al met Super Mega Baseball 2 en met het derde deel is dat wederom het geval. Er werd gevraagd om een Franchise modus en dat is ook precies wat er wordt geïntroduceerd in het derde deel. Hierin krijg je de controle over een honkbalorganisatie en moet je buiten het spelen van wedstrijden je ook bezighouden met de zakelijke kant. Dit betekent onder andere het regelen van de contracten van de spelers en eventueel het aantrekken van nieuw talent. Je kan niet elke goede speler houden, want er is een salarisplafond waar je niet bovenuit mag komen. Het is dus zaak om de juiste combinatie te vinden voor langdurig succes.

De Franchise modus in Super Mega Baseball 3 zorgt er voor dat je flink wat tijd in de game kan steken. Je moet dan niet in dagen denken, maar in weken. Het is alleen geen hele diepe modus als je deze vergelijkt met een soortgelijke modus van andere grotere sportgames. Het geeft je echter genoeg content om voor een erg leuke ervaring te zorgen. Buiten de nieuw toegevoegde modus zijn er ook nog andere modi om te spelen, die je kent van het vorige deel. Dit zijn variaties op toernooien en daardoor lijken ze in grote lijnen op elkaar. Natuurlijk is de online modus van vorig jaar ook weer aanwezig en je kan je eigen teams en spelers maken. Wat nieuw is, is dat je zelfgemaakte teams van het vorige deel kan overzetten naar dit deel en dat is tof. Aangezien de overige modi al in het vorige deel aanwezig waren, zullen gamers die Super Mega Baseball 2 gespeeld hebben de meeste tijd nu doorbrengen in de Franchise modus en dat is absoluut geen straf.

Dezelfde blauwdruk als het vorige deel

Het derde deel in de honkbalserie maakt buiten de goede dingen wat Super Mega Baseball 2 al deed, ook dezelfde fout als diens voorganger. Het voegt een veel gevraagde feature toe, maar laat de rest van de game een beetje links liggen. Het is niet zo dat er buiten de nieuwe modus helemaal niets is veranderd. Grafisch ziet het er allemaal wat beter uit, er zijn onder andere meer stadions toegevoegd en je hebt meer mogelijkheden om je eigen teams en spelers te maken. Hetzelfde wat bij het tweede deel ook het geval was. Op het gebied van gameplay is er wederom niet heel veel aangepast, dan wel veranderd. Het is nog steeds erg leuk om te spelen, maar na drie delen verwacht je dat onder andere de gameplay wat meer progressie heeft geboekt.

Super Mega Baseball 3 biedt dus voornamelijk dezelfde gameplay als voorheen, met wat kleine aanpassingen. Tevens is de ego-meter weer van de partij, zodat je de moeilijkheidsgraad in kleine stapjes kan veranderen, waardoor het spel erg toegankelijk is. De nieuwste telg in de serie geeft je nu alternatieve manieren om bijvoorbeeld een honk te stelen of dit juist te voorkomen. Zo kan je zelf bepalen welke besturing het best werkt voor jou. Dat is leuk, maar het verandert de gameplay verder niet. Wat wel een aardige toevoeging is, is dat sommige spelers in bepaalde situaties een ‘buff’ krijgen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een speler die meer slagkracht krijgt als hij of zij tegenover een linkshandige pitcher staat of een bepaalde worp toegegooid krijgt. Je kan hier dus je voordeel mee doen als je de opstelling van je team maakt.

Tijd voor verandering

De kleine toevoegingen die zijn gedaan wat gameplay betreft hebben simpelweg niet de impact die er voor zorgt dat de game ook daadwerkelijk anders/beter speelt. Super Mega Baseball 3 voelt – net als deel 2 – dus meer aan als een content update dan als een echt volwaardig vervolg. Daar komt ook nog eens bij dat de game aardig wat duurder is geworden. De enige echte verbetering/toevoeging is nu dus de eerder genoemde Franchise modus. Als je deze weghaalt, dan heb je een game die wel heel erg op zijn voorganger lijkt. Het wordt simpelweg tijd dat de gameplay echt onder handen wordt genomen. De ontwikkelaar kan dan tevens de spelers in het outfield aanpakken. Deze reageren wat stroef en dat kan je soms tegenwerken, zoals bij het timen van een duik om een spectaculaire vangbal te maken.