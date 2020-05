Het lijkt erop dat next-gen voor de aankomende Ubisoft-game Assassin’s Creed: Valhalla nog niet helemaal next-gen zal zijn. Er is namelijk weinig ‘next-gen’ aan het hebben van een game die nog steeds op 30 fps draait. We zijn nu al zoveel generaties verder en nog steeds blijft 30 fps een acceptabele framerate voor veel ontwikkelaars, zo ook Ubisoft Montreal.

Tegenover Eurogamer Portugal is namelijk aangegeven dat de game op minstens 30 fps zal draaien en alhoewel deze verwoording ruimte laat voor een eventuele hogere framerate optie, is het bijzonder dat dit als minimum genoemd wordt voor een krachtige console als de Xbox Series X. Vergeet immers niet dat de Xbox Series X wat meer TFLOPS in huis heeft dan de PS5 en op papier dus in principe krachtiger moet zijn. Als daar dan al vanuit wordt gegaan dat 30 fps acceptabel is, dan blijft het nog maar de vraag wat de maximale fps op de PS5 straks gaat zijn.

Tijdens de Inside Xbox showcase van Microsoft vorige week was het al bijzonder dat bij games als DiRT 5 wel een framerate werd genoemd van 120 fps, maar dat er over Assassin’s Creed: Valhalla niks gezegd werd in dat kader. Nu is duidelijk waarom, want het is niets bijzonders. Het acceptabele minimum hoort bij next-gen eerder op 60 fps te liggen met een minimale resolutie van 1080p, iets wat gek genoeg al meerdere malen met de PS3 en PS4 werd beloofd, maar nooit echt een standaard is geworden.

“Ubisoft has always been committed to exploring new technologies, taking advantage of the capabilities of new consoles to deliver the most immersive experience possible, which is why we are excited to be collaborating with Microsoft to bring Assassin’s Creed Valhalla to the Xbox Series X,”

“Currently, we can guarantee that Assassin’s Creed Valhalla will run at least 30 FPS. Assassin’s Creed Valhalla will benefit from faster loading times, allowing players to immerse themselves in history and the world without friction. Finally, Assassin’s Creed Valhalla will benefit of improved graphics made possible by the Xbox Series X, and we can’t wait to see the beautiful world we’re creating in stunning 4K resolution.

“We will have a lot more to show you about Assassin’s Creed Valhalla in the near future, so stay tuned for more information soon!”