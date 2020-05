Ubisoft zou vandaag Title Update 9.1 voor Tom Clancy’s The Division 2 uitbrengen, maar spelers zullen vast gemerkt hebben dat er vanmorgen geen update is verschenen. Dat klopt, deze update is op het allerlaatste moment uitgesteld, dit omdat de ontwikkelaar meer tijd nodig heeft om het te polijsten.

Ze willen voorkomen dat de update voor nieuwe problemen zorgt, wat de ervaring negatief kan beïnvloeden. Daarom nemen ze extra tijd om het in orde te maken, maar het is niet duidelijk wanneer de update nu zal verschijnen.

“We previously mentioned that Title Update 9.1 was meant to be deployed during a maintenance tomorrow but we made the decision today to delay the update, as we feel further testing is needed to ensure we avoid the introduction of new issues and deliver a high quality patch. We aim to get TU9.1 into your hands as soon as possible and our current goal is to deploy the update this week.”