Capcom is het jaar 2020 goed begonnen met de release van Resident Evil 3. De game heeft tot zover meer dan 2.5 miljoen exemplaren weten te verschepen en ook Monster Hunter: World gaat nog steeds als een trein die de 15.5 miljoen verscheepte exemplaren inmiddels voorbij is.

Naast het terugkijken op de resultaten, kijkt Capcom ook vooruit naar de maanden voor ons. In het huidige fiscale jaar, dat loopt tot en met 31 maart 2021, is de uitgever van plan om meerdere grote games uit te brengen. Ze mikken op een record van 28 miljoen verscheepte games in de komende periode en dat is een groei ten opzichte van vorig jaar, toen er nog 25.5 miljoen units verscheept werden.

Wat de grote nieuwe titels voor het komende jaar zijn werd niet duidelijk, maar er gaan al enige tijd geruchten over Resident Evil 8 rond en ook zou er aan een nieuwe uitgave van Resident Evil 4 gewerkt worden. Daarnaast zal Capcom vast nog wat anders achter de hand hebben. Wellicht dat we begin juni rond de ‘E3 evenementen’ meer gaan horen.