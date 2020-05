Ubisoft heeft al iets van Assassin’s Creed: Valhalla laten zien, maar er is nog veel wat we niet weten. Nu is er weer iets meer informatie over de game bekend geworden en wel over de muzikale aankleding van het geheel.

Op de Duitse website van de Ubi Shop stond in de omschrijving van de Collector’s Edition dat je daar een soundtrack bij krijgt. Daar staan een aantal componisten bij aangegeven, waaronder Einar Selvik. Selvik verzorgde de muziek van de tv-serie Vikings. Ben je fan van de muziek van die serie, dan zal je ook van een aantal muziekstukken in Assassin’s Creed: Valhalla gaan genieten.

Andere componisten die zijn genoemd zijn: Jesper Kyd en Sarah Schachner. Beiden hebben al meegewerkt aan eerdere delen in de Assassin’s Creed-reeks.