Sledgehammer Games is nu al een aantal jaar één van de drie studio’s die aan Call of Duty werkt, hoewel er geruchten zijn dat Call of Duty 2020 dit jaar van de hand van Treyarch komt en níet van Sledgehammer Games. Dit komt omdat er naar verluidt spanningen lijken te zijn tussen Sledgehammer Games en Raven Software, één van Activision’s ondersteunende ontwikkelaars.

Desondanks lijkt het uitstekend te gaan met de Amerikaanse studio, want in een recent interview met Venturebeat vertelt de kersverse COO Andy Wilson dat zij het personeel willen gaan uitbreiden. Waar er nu zo’n 200 mensen werken in zowel Melbourne als Foster City, willen ze het aankomende jaar dat aantal uitbreiden naar maar liefst 300 man.

Als je dus nog een baantje zoekt, dan kun je natuurlijk nog altijd een reis naar Australië of de Verenigde Staten overwegen.