Een van de nieuwe features in Hunting Simulator 2 is de aanwezigheid van een jachthond. Neopica is erg trots op deze toevoeging en laat dit daarom vol trots zien in een nieuwe video.

In Hunting Simulator 2 heb je de keuze uit drie hondenrassen, die ieder zijn eigen specialiteiten heeft als het op jagen aankomt. Als we de ontwikkelaar mogen geloven, zijn de viervoeters een essentieel onderdeel van het jagen.

Wat voor invloed de jachthonden op de game hebben kan je hieronder bekijken.