Sony heeft verschillende studio’s in bezit en die opereren onder de noemer ‘Worldwide Studios’. Dat gaat met de lancering van de PlayStation 5 veranderen, gezien alles onder een nieuwe identiteit wordt ondergebracht. Vanaf de PlayStation 5 zal het simpelweg ‘PlayStation Studios’ heten en dat gaat gepaard met een nieuw logo en een nieuwe animatie.

Die animatie heeft Sony vandaag gedeeld en is een mooie video in stijl van Marvel Cinematic Universe en ook doet het aan de animatie van Xbox Game Studios denken. Deze video zul je overigens te zien krijgen bij elke PlayStation 5 exclusive na het opstarten, dit om aan te tonen dat het een PlayStation Studios titel is.

Leuk detail, de video hierboven is niet 100% nieuw. Sony heeft namelijk de woorden ‘PlayStation Original’ in het verleden gebruikt voorafgaand aan elke episode van Powers. Dat in combinatie met de onderstaande animatie. De nieuwe animatie is natuurlijk een heel stuk gedetailleerder, maar Sony hergebruikt dus wat assets.