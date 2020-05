We hoeven nog maar even te wachten en dan krijgen we toegang tot het nieuwe hoofdstuk van The Elder Scrolls Online, namelijk Greymoor. Wat begon als een nieuw verhaal eerder dit jaar, gaat volgende maand verder als onderdeel van ‘Fear the Dark Heart of Skyrim’.

In de onderstaande trailer zien we nieuwe omgevingen en vijanden die worden toegevoegd met de downloadbare content die uitkomt op 9 juni.