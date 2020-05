Na weken van geruchten is de kogel dan eindelijk door de kerk: vanaf 4 september kunnen we aan de slag met een remaster van de eerste twee delen in de Tony Hawk’s Pro Skater-franchise. Dit kondigde Tony Hawk met Geoff Keighley aan tijdens Summer Game Fest.

De remaster bevat alle originele levels en álle skaters die in het originele roster zaten. Daarnaast zal een groot deel van de originele soundtrack ook terugkeren en je kunt aan de slag met nieuwe versies van Create-A-Skater en Create-A-Park. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid om samen te spelen, zowel in locale coöp als in online multiplayer modi.

Dit hele pakket zal zoals aangegeven vanaf 4 september verkrijgbaar zijn met een adviesprijs van $39.99, wat waarschijnlijk voor Europa ongeveer hetzelfde zal zijn. Natuurlijk kun je hieronder ook meteen de aankondigingstrailer bekijken: