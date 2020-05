Begin april werd niet alleen The Last of Us: Part II voor onbekende tijd uitgesteld, ook Marvel’s Iron Man VR was een slachtoffer van het uitstelvirus. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten, want ontwikkelaar Camouflaj heeft op Twitter een nieuwe releasedatum aangekondigd.

Vanaf 3 juli aanstaande kunnen we als een ware Tony Stark gaan rondvliegen in het Iron Man-pak. Hiervoor moet je wel in het bezit zijn van – natuurlijk – een PS VR headset en twee PlayStation Move controllers. Om je geheugen op te frissen hebben we hieronder de eerste trailer nog eens geplaatst: