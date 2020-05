Als je ooit de The Witcher-boeken hebt gelezen, de games hebt gespeeld of onlangs de Netflix serie hebt gezien, dan weet je vast wel wat de job van een witcher zoal inhoudt. Dagelijks komen deze mutanten namelijk in conflict met allerlei soorten monsters en gespuis om zo hun brood te verdienen. Er bestaan echter verschillende soorten wezens die zo elk hun unieke sterktes en zwaktes hebben, waardoor enige voorkennis wel wat vereist is.

Als je er ooit eens van gedroomd hebt om zelf witcher te worden, maar de grote hoeveelheid aan wezens schrikt je af, dan hoef je je vanaf nu geen zorgen meer te maken. Netflix postte namelijk een korte documentaire online waarin verschillende wezens uit het eerste seizoen onder de loep worden genomen. Zaken zoals op welke plekken je bepaalde wezens kan vinden, of welke mythes en legendes aan de basis liggen van deze wezens, worden besproken. Zelfs voor normale stervelingen als wij zitten er zeker leuke en interessante weetjes bij!

Het eerste seizoen van The Witcher kan je bekijken op Netflix, de documentaire waarvan sprake kan je hieronder bekijken.