Een nieuwe dag, een nieuwe game die in de problemen komt door de huidige coronamaatregelen. De game die dit keer in de penarie zit, zal misschien als een verrassing komen, want velen waren waarschijnlijk vergeten dat de game in kwestie in ontwikkeling was.

Starbreeze Studios blikte namelijk terug op het eerste kwartaal van 2020 en CEO Mikael Nermark liet hierbij weten dat hun volgende grote project, PayDay 3, momenteel “ietwat verhinderd wordt” en dat er momenteel “discussies lopen” over hoe het verder moet.

Starbreeze Studios kwam de laatste jaren in erg zware financiële problemen, maar kwam er door de tijd heen wel enigszins bovenop. Dit was echter grotendeels te danken aan de PayDay-franchise, die in het voorbije kwartaal zelfs eigenhandig verantwoordelijk was voor 99% van de verkopen. De werknemers van Starbreeze zijn gelukkig nog steeds hard aan het werk en Nermark benadrukt dat ze de toekomst voor de studio en voor de franchise nog steeds positief tegemoetzien.

Aangezien PayDay 3 voorheen nog geen concrete releasedatum had, kunnen we moeilijk afleiden hoeveel vertraging de game precies heeft opgelopen. Wel kregen we al te horen dat we sowieso nog enkele jaren geduld zullen moeten hebben vooraleer we opnieuw banken kunnen gaan beroven. Onze modebewuste clownmaskers zullen dus nog wat langer in de kast moeten blijven liggen.